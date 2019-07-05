Игроки «Зенита» прогнали Дугласа Сантоса по тоннелю новичка

Футболисты «Зенита» поприветствовали защитника Дугласа Сантоса, прогнав его по тоннелю новичка. Накануне петербургский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

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Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.



«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера. Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые предложили немецкому клубу за 25-летнего бразильца € 12 млн.