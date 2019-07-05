«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе.
Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах. В конце мая форвард продлил контракт с клубом до 2022 года. По условиям нового соглашения Георгий получил € 100 тыс. в качестве подъёмных и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц.
Мелкадзе выступает в составе красно-белых с 2014 года. В завершившемся сезоне Георгий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.
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Пришло время оправдывать надежды и покорять новые вершины.
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