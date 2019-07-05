«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе.



Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах. В конце мая форвард продлил контракт с клубом до 2022 года. По условиям нового соглашения Георгий получил € 100 тыс. в качестве подъёмных и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц.



Мелкадзе выступает в составе красно-белых с 2014 года. В завершившемся сезоне Георгий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.

10 российских футболистов, от которых мы ждём прогресса в новом сезоне Пришло время оправдывать надежды и покорять новые вершины.