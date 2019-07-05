В «Ювентусе» опасаются, что «Барселона» перехватит де Лигта

«Ювентус» по-прежнему не может договориться с «Аяксом» о трансфере защитника амстердамцев Матейса де Лигта.



Как сообщает Sport.es, руководство туринцев обеспокоено переговорами с нидерландским клубом и опасается, что 19-летний футболист по итогу присоединится к «Барселоне». Если до конца недели бьянконери не согласуют переход де Лигта, то в понедельник, 8 июля, он начнёт предсезонную подготовку со своими партнёрами по команде, что усложнит задачу «Ювентуса».



Отмечается, что в «Аяксе» также не пребывают в восторге от переговоров со «старой синьорой». Боссы амстердамцев недовольны, что итальянский клуб первым делом согласовал контракт с де Лигтом, а не договорился с ними. Требования нидерландцев остаются прежними – € 75 млн, в то время как «Ювентус» хочет заплатить € 50 млн плюс € 20 млн в виде бонусов.



Ранее сообщалось, что помимо «Ювентуса» и «Барселоны» интерес к де Лигту также проявляет «Пари Сен-Жермен».

«Аякс» отклонил первое предложение «Ювентуса» по де Лигту