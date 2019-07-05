«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Андреасом Перейрой
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Андреасом Перейрой.
Новое соглашение 23-летнего бразильского футболиста рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон. Условия контракта не разглашаются.
Перейра является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, поиграв за «Гранаду» и «Валенсию». В сборную Бразилии Андреас вызывается с прошлого года.
В минувшем сезоне Перейра принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. «Красные дьяволы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице первенства.
Трансферная кампания «МЮ» кипит. Хоть кто-то заметил?
Клуб утомился покупать Санчесов и Погба.
- 5 июля 2019
-
15:03
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:40
-
14:18
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:40
-
13:22
-
13:21
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:43
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:37
-
11:24
-
11:09
-
10:56
-
10:39
-
10:31
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:10
Партнерский контент