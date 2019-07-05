«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Андреасом Перейрой

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Андреасом Перейрой.



Новое соглашение 23-летнего бразильского футболиста рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон. Условия контракта не разглашаются.



Перейра является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, поиграв за «Гранаду» и «Валенсию». В сборную Бразилии Андреас вызывается с прошлого года.



В минувшем сезоне Перейра принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. «Красные дьяволы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице первенства.



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