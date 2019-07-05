«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Туанзебе

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Акселем Туанзебе.
Новый контракт 21-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года. По условиям договора манкунианцы смогут в дальнейшем продлить соглашение ещё на один сезон.
Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает задействовать игрока в следующем сезоне.
Туанзебе является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он дебютировал в 2016 году, после чего дважды уходил в аренду в «Астон Виллу». В прошлом сезоне Аксель помог команде из Бирмингема выйти в английскую Премьер-лигу. «Астон Вилла» сначала пробилась в плей-офф Чемпионшипа, после чего одолела «Вест Бромвич» и «Дерби Каунти». Туанзебе принял участие в 28 матчах первенства, в которых отметился 1 результативной передачей.
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