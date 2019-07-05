Набиуллин может перейти в «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», Эльмир Набиуллин в ближайшее время может перейти в «Сочи». На игрока претендовал «Ахмат», но новичок Российской Премьер-Лиги является фаворитом в борьбе за игрока.
Ранее стало известно, что «Ахмат» готов арендовать защитника только при условии, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты игрока.
24-летний Набиуллин является воспитанником «Рубина». В «Зенит» он перешёл в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне Набиуллин принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.
«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты
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15:26Набиуллин может перейти в «Сочи» Эксклюзив
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