Данченко: думаю, Зеленский наладит отношения с Россией и страны помирятся

Украинский защитник «Рубина» Олег Данченко высказал мнение по поводу своего переезда в казанский клуб.

«Понимал, какую реакцию вызовет переезд в Россию на Украине. Однако общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского — значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий, на такое решился, почему я должен был отказываться?



Ракицкий после перехода в «Зенит» перестал вызываться в сборную Украины? И для меня дорога туда теперь закрыта. Но знаете, никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся.



Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А ещё на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения», — цитирует Данченко «Советский спорт».