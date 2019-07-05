Зе Луиш подписал с «Порту» контракт до 2023 года

Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш подписал контракт с «Порту». Бывший футболист «Спартака» заключил соглашение до 2023 года, сообщает официальный сайт португальского клуба.
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В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» был рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».
Зе Луиш защищал цвета «Спартака» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.
По итогам прошлого сезона «Порту» в чемпионате Португалии занял в турнирной таблице второе место и выступит в Лиге чемпионов.
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