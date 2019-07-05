«Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России
Футболисты «Зенита» отправились в Москву матч за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба клуба. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России.
Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.
«Зенит» и «Локомотив» ранее дважды разыгрывали трофей между собой. В 2008 году «Зенит» добился победы со счётом 2:1. В 2015 году команды завершили матч вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался петербургский клуб.
Гутцайт и Савин будут комментировать матч за Суперкубок России
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