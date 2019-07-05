Адвокат Мамаева: ребят увезут в ИК-4 на будущей неделе, там есть футбольное поле

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился подробностями пребывания футболиста и других фигурантов дела в белгородском СИЗО в преддверии перевода в колонию.



«Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроём сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята не имеют.



Они в одной камере впервые, могут общаться вместе после суда в первый раз. Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония – там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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