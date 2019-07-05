Адвокат Мамаева: ребят увезут в ИК-4 на будущей неделе, там есть футбольное поле

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился подробностями пребывания футболиста и других фигурантов дела в белгородском СИЗО в преддверии перевода в колонию.
«Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроём сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята не имеют.
Они в одной камере впервые, могут общаться вместе после суда в первый раз. Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония – там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 июля 2019
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:46
-
15:26Набиуллин может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:40
-
14:18
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:40
-
13:22
-
13:21
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:43
-
12:34