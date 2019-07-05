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«Зенит» может возобновить интерес к защитнику «Милана» Лашальту

«Зенит» может возобновить интерес к защитнику «Милана» Лашальту
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» может снова заинтересоваться защитником «Милана» Диего Лашальтом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, после вероятного перехода Тео Эрнандеса из «Реала» руководство россонери будет не против того, чтобы расстаться с уругвайцем. В стане красно-чёрных рассчитывают, что футболист будет готов рассмотреть предложения, которые по нему поступили, и обратит внимание на «Зенит». Петербургский клуб уже интересовался игроком прошлым летом, когда тот ещё выступал за «Дженоа», и может возобновить интерес к нему. В ближайшее время должна состояться встреча агентов защитника с руководством «Милана», на которой будет обсуждаться будущее футболиста на «Сан-Сиро».

В завершившемся сезоне на клубном уровне Лашальт сыграл 29 матчей и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего уругвайца составляет € 12 млн.

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