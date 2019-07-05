Сульшер: «МЮ» работает над одним или двумя трансферами
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«У нас есть как краткосрочный проект, так и долгосрочный. Нельзя думать только о том, что будет через три года, поэтому у нас есть краткосрочные цели.
Клуб действовал спокойно и хорошо на рынке. Мы получили нужных игроков, и сейчас продолжаем работать над одним или двумя трансферами.
Всегда стремимся улучшить команду. Я всё лето общаюсь с Джоэлом Глейзером и Эдом Вудвордом, а также со всеми специалистами, работающими над поиском и анализом футболистов.
В этом деле не нужно спешить. Мы уже получили тех игроков, которых хотели. Вероятно, будет ещё несколько сделок», — приводит слова Сульшера пресс-служба «МЮ».
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