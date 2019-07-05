Чорлука: мне важно победить в Суперкубке, поскольку я его уже трижды проигрывал

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».
«Конечно, мы соскучились по футболу. Больше месяца прошло, а каждый из нас очень любит футбол, ждём завтрашний матч.
Готовимся к «Зениту», как к каждому сопернику. Важная игра и для нас, и для них, битва за трофей. Надеюсь, что выиграем у чемпионов России.
Мурило — очень хороший футболист по первому впечатлению. Только две игры с ним провели, но видно, что у него есть хорошие качества: единоборства, первый пас. Со временем может стать ещё лучше.
Для меня важно выиграть Суперкубок, потому что я его уже трижды проигрывал. Надеюсь, завтра возьмём трофей. Думаю, игроки «Зенита» так же думают. Мы с ними уже однажды играли в Суперкубке, проиграли: я там пенальти «очень хорошо» пробил ещё. Но завтра нужно думать только о конкретной игре», — передаёт слова Чорлуки корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится завтра, 6 июля, в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, начало — в 19:00 мск.
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