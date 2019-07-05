«Андерлехт» объявил о подписании Насри

«Андерлехт» в своём «твиттере» объявил о подписании французского полузащитника Самира Насри.
В бельгийский клуб 32-летний хавбек перешёл на правах свободного агента.
Видео доступно в «твиттере» Самира Насри.
Последним клубом француза был «Вэст Хэм Юнайтед». В стан «молотобойцев» футболист перешёл в январе этого года. Всего за команду Насри сыграл 6 матчей и сделал 2 результативные передачи. По истечении полугодичного контракта стороны не стали продлевать сотрудничество. Ранее игрок также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью» и турецкий «Антальяспор». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
- 5 июля 2019
-
19:41
-
19:27
-
19:23
-
19:18
-
19:02
-
18:59Сутормин перейдёт в «Зенит» Эксклюзив
-
18:55
-
18:36
-
18:35
-
18:29
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:46
-
15:26Набиуллин может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:40
-
14:18
-
14:12