«Андерлехт» объявил о подписании Насри

«Андерлехт» в своём «твиттере» объявил о подписании французского полузащитника Самира Насри.

В бельгийский клуб 32-летний хавбек перешёл на правах свободного агента.

Видео доступно в «твиттере» Самира Насри.

Последним клубом француза был «Вэст Хэм Юнайтед». В стан «молотобойцев» футболист перешёл в январе этого года. Всего за команду Насри сыграл 6 матчей и сделал 2 результативные передачи. По истечении полугодичного контракта стороны не стали продлевать сотрудничество. Ранее игрок также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью» и турецкий «Антальяспор». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.