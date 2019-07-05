Сёмин: нужно два-три новичка, также жду разрешения ситуации с Фернандешем

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о роли конфликтов в клубе и сообщил, что ему нужно ещё несколько игроков.

«Если говорить про конфликты главного тренера, то у тренера всегда есть конфликт. Без конфликтов не бывает, потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, которые направлены на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как «РЖД»: так как они наверху, мы тоже должны быть наверху. Поэтому всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать, и всё.

Мог ли сделать что-то клуб в ситуации с уходом Хвичи — вопрос не ко мне. Для меня уход Хвичи был очень неожиданным и неприятным, потому что мы полгода работали с ним, мы все видели, что это талантливый и интересный парень, который дальше может развиваться. Он бы и в этом году помог. Но что произошло — это не ко мне.

Если говорить про новичков, то я бы хотел, чтобы новички были сильнее наших игроков. Нужно два-три человека. Надеемся на усиление. По Гилерме у нас одни планы — он наш лучший вратарь, без него нам очень сложно. С Фернандешем жду разрешения ситуации, он наш образующий игрок, но как всё будет — не знаю», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.