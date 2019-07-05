«Барселона» и «ПСЖ» близки к обмену Неймара и Коутиньо

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону», утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, парижане готовы отпустить бразильца на «Камп Ноу» в обмен на полузащитника сине-гранатовых Филиппе Коутиньо. При этом каталонскому клубу придётся доплатить за 27-летнего нападающего ещё € 120 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит порядка € 230 млн без учёта комиссионных. Сообщается, что большую роль в предстоящем обмене сыграл капитан «Барсы» Лионель Месси, который оказал давление на руководство своего клуба для осуществления этого трансфера.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года он был продан в «ПСЖ» за рекордные для футбола € 222 млн.
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