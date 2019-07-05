Футболисты из 13 городов России сыграли в футбол на «Чемпионат-Арене»
«Чемпионат» организовал футбольную зону и провёл несколько футбольных турниров в рамках музыкального фестиваля «Дикая мята». За три дня на площадке сыграли 11 команд, состоявших из представителей 13 городов России. Победителем стала команда «Ливерпуль» из Москвы. Также зона работала в открытом режиме для всех желающих поиграть в футбол.
«Дикая Мята» — российский мультиформатный ежегодный музыкальный фестиваль. В 2019-м прошёл с 28 по 30 июня в посёлке Бунырёво Тульской области. Хедлайнерами фестиваля стали «Мумий Тролль», Primal Scream, «Аквариум», Дельфин, Баста, Монеточка, Нейромонах Феофан.
Авторы фото: Екатерина Мышенко и Артём Чуканов.
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