Хосонов проведёт следующий сезон в «Тамбове»

Полузащитник Хетаг Хосонов продолжит выступать за «Тамбов». Клуб договорился о продлении арендного соглашения на сезон-2019/20 с московским ЦСКА, которому принадлежат права на футболиста. Договор предусматривает опции выкупа, сообщает пресс-служба «армейцев».

Хосонов является воспитанником ЦСКА. За основную команду «армейцев» хавбек дебютировал в 2017 году. В минувшее зимнее трансферное окно 21-летний игрок перешёл в «Тамбов» на правах аренды.

В сезоне-2018/19 Хетаг забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

«Тамбов» в минувшей кампании стал чемпионом Футбольной национальной лиги. В следующем сезоне команда Александра Григоряна будет выступать в Российской Премьер-Лиге.