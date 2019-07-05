Хосонов проведёт следующий сезон в «Тамбове»
Полузащитник Хетаг Хосонов продолжит выступать за «Тамбов». Клуб договорился о продлении арендного соглашения на сезон-2019/20 с московским ЦСКА, которому принадлежат права на футболиста. Договор предусматривает опции выкупа, сообщает пресс-служба «армейцев».
Хосонов является воспитанником ЦСКА. За основную команду «армейцев» хавбек дебютировал в 2017 году. В минувшее зимнее трансферное окно 21-летний игрок перешёл в «Тамбов» на правах аренды.
В сезоне-2018/19 Хетаг забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.
«Тамбов» в минувшей кампании стал чемпионом Футбольной национальной лиги. В следующем сезоне команда Александра Григоряна будет выступать в Российской Премьер-Лиге.
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