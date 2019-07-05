Бартомеу — о возможном трансфере Неймара: нет никаких шансов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о возможном переходе в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Неймара и влиянии капитана команды Лионеля Месси на трансферную политику клуба.

«Мы знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, мы знаем это. Но мы также знаем, что „ПСЖ“ не хочет, чтобы он уходил. Нет никаких шансов. Хотим ли мы, чтобы он перешёл к нам? Мы не говорим об игроках из других команд, как клуб, мы проявляем максимальное уважение. Мы ничего не можем сделать.

Я читал в прессе, что Месси требовал трансфера Неймара. Но он не просит подписывать игроков. Он хочет играть, он хочет иметь хорошую, конкурентоспособную команду. Но решения всегда должны приниматься руководством клуба», — цитирует Бартомеу Goal.com.