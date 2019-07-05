«ПСЖ» объявил о приобретении Сарабии

Атакующий полузащитник Пабло Сарабия официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». 27-летний испанец перешёл в стан действующих чемпионов французской Лиги 1 из «Севильи» и подписал с клубом контракт до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба парижан.

По информации СМИ, за Сарабию «ПСЖ» заплатил € 19,5 млн. Хавбек выступал за «Севилью» с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета «Хетафе» и второй команды мадридского «Реала».

В сезоне-2018/19 Пабло забил 23 гола и отдал 17 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.

Напомним, вчера, 4 июля, «ПСЖ» объявил о заключении пятилетнего соглашения с бывшим центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой, который присоединился к клубу на правах свободного агента.