«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», Сутормин был исключён из заявки казанцев

Завершился товарищеский матч между «Рубином» и «Тамбовом». Итоговый счёт встречи — 0:0.

Игру команды начинали в следующих составах.

"Рубин": Дюпин, Давиташвили, Сагитов, Уремович, Башкиров, Данченко, Денисов, Коновалов, Подберёзкин, Сорокин, Кварацхелия.

"Тамбов": Шелия, Гогуа, Муйива, Аппаев, Карасёв, Кулик, Маркелов, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Шляков.

Изначально в стартовом составе казанской команды значился полузащитник Алексей Сутормин, но в итоге его не оказалось даже в списке запасных. Как ранее сообщал «Чемпионат», этот футболист перейдёт в «Зенит».



Минувший сезон «Рубин» завершил на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх казанская команда набрала 36 очков. «Тамбов» стал победителем первенства ФНЛ с 73 набранными очками в 38 играх.

Сезон-2019/20 в Премьер-Лиге «Рубин» начнёт гостевой игрой с «Локомотивом», «Тамбов» также на выезде встретится с чемпионом страны «Зенитом».