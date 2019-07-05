«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», Сутормин был исключён из заявки казанцев

Завершился товарищеский матч между «Рубином» и «Тамбовом». Итоговый счёт встречи — 0:0.
Игру команды начинали в следующих составах.
"Рубин": Дюпин, Давиташвили, Сагитов, Уремович, Башкиров, Данченко, Денисов, Коновалов, Подберёзкин, Сорокин, Кварацхелия.
"Тамбов": Шелия, Гогуа, Муйива, Аппаев, Карасёв, Кулик, Маркелов, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Шляков.
Изначально в стартовом составе казанской команды значился полузащитник Алексей Сутормин, но в итоге его не оказалось даже в списке запасных. Как ранее сообщал «Чемпионат», этот футболист перейдёт в «Зенит».
Минувший сезон «Рубин» завершил на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх казанская команда набрала 36 очков. «Тамбов» стал победителем первенства ФНЛ с 73 набранными очками в 38 играх.
Сезон-2019/20 в Премьер-Лиге «Рубин» начнёт гостевой игрой с «Локомотивом», «Тамбов» также на выезде встретится с чемпионом страны «Зенитом».
- 5 июля 2019
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
20:32
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:27
-
19:23
-
19:18
-
19:02
-
18:59Сутормин перейдёт в «Зенит» Эксклюзив
-
18:55
-
18:36
-
18:35
-
18:29
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:46