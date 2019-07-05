Гол Шиманьского принёс московскому «Динамо» победу в матче со «Слованом»

В Вельсе (Австрия) на стадионе «Маут» состоялся товарищеский матч «Динамо» (Москва) — «Слован» (Либерец). Победу со счётом 1:0 одержала российская команда.

Автором единственного гола стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, отправивший мяч в ворота «Слована» на 54-й минуте после передачи хавбека Жоаозиньо.

«Динамо» завершило сезон-2018/19 на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 встречах команда Дмитрия Хохлова одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Напомним, Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» в нынешнее летнее трансферное окно. В минувшей кампании 20-летних хавбек на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 42 матчах.