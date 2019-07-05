Гол Шиманьского принёс московскому «Динамо» победу в матче со «Слованом»
В Вельсе (Австрия) на стадионе «Маут» состоялся товарищеский матч «Динамо» (Москва) — «Слован» (Либерец). Победу со счётом 1:0 одержала российская команда.
Автором единственного гола стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, отправивший мяч в ворота «Слована» на 54-й минуте после передачи хавбека Жоаозиньо.
«Динамо» завершило сезон-2018/19 на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 встречах команда Дмитрия Хохлова одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
Напомним, Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» в нынешнее летнее трансферное окно. В минувшей кампании 20-летних хавбек на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 42 матчах.
Товарищеские матчи (клубы)
05 июля 2019, пятница. 18:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1 : 0
Слован Л
Либерец, Чехия
1:0 – Шиманьски – 54
Шиманьский: испытал лёгкий шок, когда услышал о предложении «Динамо»
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