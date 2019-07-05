Бартомеу подтвердил информацию о контакте с «Атлетико» по Гризманну

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о ведении переговоров клубом по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Вчера состоялась встреча генеральных директоров Оскара Грау и Мигеля Анхеля Хиля, они обсуждали вопрос по Гризманну. Больше не могу ничего сказать. Что касается его отказа „Барселоне“ в прошлом году, то такое может происходить. Это уже случалось с Анри, Вильей, Сеском… Не беспокоюсь по этому поводу. Каждая ситуация отличается. Это не значит, что он обязательно придёт. Есть интерес, да. Придёт он или нет, это другое дело», — цитирует Бартомеу Goal.com.
В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизилась с € 200 млн до € 120 млн.
- 5 июля 2019
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
20:32
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:27
-
19:23
-
19:18
-
19:02
-
18:59Сутормин перейдёт в «Зенит» Эксклюзив
-
18:55
-
18:36
-
18:35
-
18:29
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:46