Бартомеу подтвердил информацию о контакте с «Атлетико» по Гризманну

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о ведении переговоров клубом по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Вчера состоялась встреча генеральных директоров Оскара Грау и Мигеля Анхеля Хиля, они обсуждали вопрос по Гризманну. Больше не могу ничего сказать. Что касается его отказа „Барселоне“ в прошлом году, то такое может происходить. Это уже случалось с Анри, Вильей, Сеском… Не беспокоюсь по этому поводу. Каждая ситуация отличается. Это не значит, что он обязательно придёт. Есть интерес, да. Придёт он или нет, это другое дело», — цитирует Бартомеу Goal.com.

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизилась с € 200 млн до € 120 млн.