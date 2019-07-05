Отец Жерсона: «Динамо»? Могу дать 80%, что сын будет играть за «Фламенго»

Марко Антонио, отец полузащитника «Ромы» Жерсона, рассказал о ситуации вокруг сына. Ранее сообщалось, что московское «Динамо» договорилось с римлянами о трансфере, но бразилец не стал подписывать контракт с российским клубом.
«Такова ситуация. В игроке заинтересован не только «Фламенго», но и другие клубы, несмотря на тот факт, что у него есть действующий контракт с «Ромой».
Мы просто хотим лучшего дня Жерсона и не думаем об этом только с финансовой точки зрения. У нас состоялась хорошая встреча с представителями «Фламенго». Все хотели бы попасть в этот клуб. Это отличная возможность вернуться в Бразилию.
Сейчас могу дать 80%, что Жерсон будет выступать за «Фламенго». Многие считают, что неразумно возвращаться в Бразилию, но мне кажется, там у него будет больше шансов попасть в сборную», — цитирует отца футболиста Football Italia со ссылкой на Radio Brasil.
- 5 июля 2019
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