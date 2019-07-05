«Ювентус» объявил о подписании Демирала

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демирала.

«Ювентус» сообщает о достижении соглашения с «Сассуоло» по приобретению прав на футболиста Мериха Демирала за плату в размере € 18 млн, которые подлежат выплате в течение четырех финансовых лет. С игроком «Ювентус» подписал пятилетний контракт — сроком до 30 июня 2024 года", — сказано в заявлении туринского клуба.

Демираль является воспитанником «Фенербахче». Однако за первую команду стамбульского клуба он не сыграл ни одного матча. Ранее он также выступал за «Альканенсе» (Португалия), лиссабонский «Спортинг» и «Аланьяспор». В минувшем сезоне на клубном уровне турок сыграл 34 матча. На счету футболиста 3 забитых мяча.