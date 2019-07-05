Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бенин обыграл Марокко в серии пенальти в матче 1/8 финала КАН

Бенин обыграл Марокко в серии пенальти в матче 1/8 финала КАН
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Марокко и Бенина. Встреча проходила на стадионе «Аль-Салам» в Каире. Победу в серии пенальти одержала национальная команда Бенина.

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте. Результативным ударом отметился защитник Бенина Муаз Адийеу. Марокканцам удалось сравнять счёт на 75-й минуте. Гол на счету форварда Юссефа Эн-Несири. На 90+6-й минуте Марокко имел реальный шанс выиграть встречу, однако полузащитник Хаким Зиеш не реализовал пенальти. На 97-й минуте Бенин остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Халед Аденон. Но марокканцам не удалось воспользоваться численным преимуществом в оставшееся время. В серии пенальти Бенин реализовал все четыре удара, у Марокко промахи допустили Софьян Буфаль и Юссеф Эн-Несири.

Кубок африканских наций. 1/8 финала
05 июля 2019, пятница. 19:00 МСК
Марокко
1 : 1
1 : 4
Бенин
0:1 – Адийеу – 53, 1:1 – Эн-Несири – 75
Удаления: нет – Аденон, 97
Аналитики назвали фаворита Кубка африканских наций перед 1/8 финала
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент