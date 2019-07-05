Бенин обыграл Марокко в серии пенальти в матче 1/8 финала КАН

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Марокко и Бенина. Встреча проходила на стадионе «Аль-Салам» в Каире. Победу в серии пенальти одержала национальная команда Бенина.

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте. Результативным ударом отметился защитник Бенина Муаз Адийеу. Марокканцам удалось сравнять счёт на 75-й минуте. Гол на счету форварда Юссефа Эн-Несири. На 90+6-й минуте Марокко имел реальный шанс выиграть встречу, однако полузащитник Хаким Зиеш не реализовал пенальти. На 97-й минуте Бенин остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Халед Аденон. Но марокканцам не удалось воспользоваться численным преимуществом в оставшееся время. В серии пенальти Бенин реализовал все четыре удара, у Марокко промахи допустили Софьян Буфаль и Юссеф Эн-Несири.