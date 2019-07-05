«Барселона» представила де Йонга, футболист поцеловал клубную эмблему

Сегодня, 5 июля, состоялась официальная презентация нидерландского полузащитника Френки де Йонга в качестве игрока «Барселоны».

Футболист прибыл в столицу Каталонии вчера вечером. Сегодня утром он прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт сроком до лета 2024 года и был представлен на «Камп Ноу» в качестве игрока клуба. На презентации 22-летний хавбек поцеловал эмблему «Барселоны».

Видео доступно в «твиттере» «Барселоны».

Напомним, «Барселона» оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

В минувшем сезоне де Йонг в 31 матче Эредивизии записал на свой счёт 3 гола. «Аякс» по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.