«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинкович-Савича

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре ведёт переговоры в Лондоне с «Манчестер Юнайтед» о трансфере центрального полузащитника команды Сергея Милинкович-Савича, сообщает Sport Mediaset.

Стороны начали обсуждать возможную сделку, после того как «красные дьяволы» обратились к «Лацио» с предложением. Таре сразу вылетел в Лондон, чтобы вести переговоры с английским клубом.

Ранее сообщалось, что желание приобрести Милинкович-Савича выразил «Пари Сен-Жермен», но действующих чемпионов французской Лиги 1 отпугнула высокая стоимость игрока. Известно, что римляне хотят выручить с продажи € 80 млн.

В минувшем сезоне Сергей, выступая за «Лацио», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.