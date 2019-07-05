«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинкович-Савича
Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре ведёт переговоры в Лондоне с «Манчестер Юнайтед» о трансфере центрального полузащитника команды Сергея Милинкович-Савича, сообщает Sport Mediaset.
Стороны начали обсуждать возможную сделку, после того как «красные дьяволы» обратились к «Лацио» с предложением. Таре сразу вылетел в Лондон, чтобы вести переговоры с английским клубом.
Ранее сообщалось, что желание приобрести Милинкович-Савича выразил «Пари Сен-Жермен», но действующих чемпионов французской Лиги 1 отпугнула высокая стоимость игрока. Известно, что римляне хотят выручить с продажи € 80 млн.
В минувшем сезоне Сергей, выступая за «Лацио», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.
15 игроков, которые больше всех потеряли в цене за год
Кто из футбольных звёзд здорово потерял в стоимости за сезон? Изучаем данные Transfermarkt.
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