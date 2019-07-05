Бартомеу: давно знаю, где будет играть де Лигт

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что осведомлён, где продолжит карьеру защитник «Аякса» Матейс де Лигт.

«Уже давно знаю, где будет играть де Лигт, но не могу сказать больше ничего», — приводит слова Бартомеу AS.

Заинтересованность в подписании футболиста проявляли «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ». Изначально фаворитом в борьбе за нидерландца считался каталонский клуб. Однако позже к подписанию игрока ближе стал «Ювентус».

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.