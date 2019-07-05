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Бартомеу: давно знаю, где будет играть де Лигт

Бартомеу: давно знаю, где будет играть де Лигт
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что осведомлён, где продолжит карьеру защитник «Аякса» Матейс де Лигт.

«Уже давно знаю, где будет играть де Лигт, но не могу сказать больше ничего», — приводит слова Бартомеу AS.

Заинтересованность в подписании футболиста проявляли «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ». Изначально фаворитом в борьбе за нидерландца считался каталонский клуб. Однако позже к подписанию игрока ближе стал «Ювентус».

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.

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