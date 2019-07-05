Источник: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года
Нападающий Роберт Левандовски останется в мюнхенской «Баварии» как минимум ещё на четыре года. 30-летний поляк в скором времени заключит с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги соглашение до 30 июня 2023 года, сообщает Sky Germany.
«Бавария» уже договорилась с агентом игрока Пини Захави. Сторонам осталось только согласовать последние детали контракта. Левандовски сейчас находится в отпуске, поэтому официально о продлении сотрудничества будет объявило позже.
Роберт перешёл в «Баварию» на правах свободного агента летом 2014 года. Ранее форвард выступал за дортмундскую «Боруссию», «Лех», «Знич», «Легию-2» и «Дельту». Его действующий договор с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
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