Источник: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Нападающий Роберт Левандовски останется в мюнхенской «Баварии» как минимум ещё на четыре года. 30-летний поляк в скором времени заключит с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги соглашение до 30 июня 2023 года, сообщает Sky Germany.

«Бавария» уже договорилась с агентом игрока Пини Захави. Сторонам осталось только согласовать последние детали контракта. Левандовски сейчас находится в отпуске, поэтому официально о продлении сотрудничества будет объявило позже.

Роберт перешёл в «Баварию» на правах свободного агента летом 2014 года. Ранее форвард выступал за дортмундскую «Боруссию», «Лех», «Знич», «Легию-2» и «Дельту». Его действующий договор с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.