Обухов: моя цель на сезон — попасть в сборную России, хочу впечатлить Черчесова

Форвард «Сочи» Владимир Обухов рассказал о переходе в стан «барсов» и поделился личными целями на сезон-2019/20.
«После сезона вернулся в «Мордовию», а потом мне позвонил агент и сказал, что есть возможность поехать на просмотр в «Сочи». Согласился не думая, прошёл первый и второй сбор. Потом уже всё решилось и я подписал контракт. Для меня задачей было — попасть в РПЛ, поэтому не раздумывал над этим вариантом, да и других не было.
Сейчас цель на сезон — забивать в каждом матче, чтобы команда выигрывала. Но основная личная цель — попасть в сборную России. Я хотел попасть в клуб РПЛ, чтобы показать себя. Конкуренция только стимулирует работать каждый день всё больше и больше. Хочу впечатлить Черчесова, но мы с ним пока не знакомы», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 июля 2019
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