Гаджиев: в последние годы в Дагестане убивали футбол
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий пост президента нового клуба «Махачкала», рассказал о состоянии футбола в Дагестане.
«Надо развивать футбол в республике. Его в последние годы не развивали. Его, можно сказать, тихо-тихо убивали. Это отразилось на посещаемости домашних матчей «Анжи». Такой слабой посещаемости вообще никогда не было», — приводит слова Гаджиева «Молодёжь Дагестана».
«Анжи» в минувшем сезоне столкнулся с финансовыми проблемами. Команда, набрав 21 очко в 30 матчах, финишировала на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании «орлы» вместе с «Махачкалой» будут выступать в группе «Юг» Профессиональной футбольной лиги.
Гаджиев назначен президентом нового клуба «Махачкала», Агаларов – главный тренер
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