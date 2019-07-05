Гаджиев: в последние годы в Дагестане убивали футбол

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий пост президента нового клуба «Махачкала», рассказал о состоянии футбола в Дагестане.

«Надо развивать футбол в республике. Его в последние годы не развивали. Его, можно сказать, тихо-тихо убивали. Это отразилось на посещаемости домашних матчей «Анжи». Такой слабой посещаемости вообще никогда не было», — приводит слова Гаджиева «Молодёжь Дагестана».

«Анжи» в минувшем сезоне столкнулся с финансовыми проблемами. Команда, набрав 21 очко в 30 матчах, финишировала на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании «орлы» вместе с «Махачкалой» будут выступать в группе «Юг» Профессиональной футбольной лиги.