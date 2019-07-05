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Тренер «Севильи» получил удар мячом в лицо и оказался в нокдауне

Тренер «Севильи» получил удар мячом в лицо и оказался в нокдауне
Футбол / Испания 0

На сегодняшней тренировке «Севильи» случился неприятный момент для главного тренера команды Хулена Лопетеги.

В одном из эпизодов, когда футболисты работали с мячом, защитник Даниэл Филипе Мартинш Каррису попал игровой сферой в лицо наставнику. Удар получился достаточно ощутимым, так как с 52-летнего специалиста слетели очки, а он оказался на газоне.

Фото доступно в «твиттере» Estadio Deportivo.

Лопетеги возглавил «Севилью» этим летом. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее наставник также работал с «Райо Вальекано», дублем «Реала», молодёжными сборными Испании U19, U20 и U21, «Порту», национальной командой Испании. Последним клубом Лопетеги был «Реал», где он проработал только четыре месяца, после чего был уволен.

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