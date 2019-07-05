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Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Уганду

Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Уганду
Футбол / Прочие турниры 0

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Уганда — Сенегал. Победу со счётом 1:0 одержали сенегальские футболисты.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отличившийся на 15-й минуте после передачи форварда «Ренна» М'Байе Ньянга. В середине второго тайма у Мане была возможность оформить дубль, но он не реализовал пенальти.

Сборная Сенегала вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Бенином. Национальная команда Уганды покинула турнир.

Напомним, Сенегал финишировал на втором месте в таблице группы C. Подопечные Алиу Сиссе обыграли Танзанию (2:0) и Кению (3:0), а также потерпели поражение в матче с Алжиром (0:1).

Кубок африканских наций. 1/8 финала
05 июля 2019, пятница. 22:00 МСК
Уганда
0 : 1
Сенегал
0:1 – Мане – 15
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