Марков: моя задача в «Рубине» — забивать в каждом матче

Нападающий Евгений Марков прокомментировал переход из московского «Динамо» в казанский «Рубин».
«Всё произошло очень быстро. Недавно ещё только был на сборах «Динамо», а вчера уже приехал на базу и потренировался с «Рубином». Спасибо большое руководству обоих клубов, быстро сработали и нашли взаимопонимание. В прошлом сезоне и травмы были, и многое не получилось. Здесь задача забивать в каждом матче. Важно показать себя и сделать всё возможное, чтобы команда вырвалась вперёд», — приводит слова Маркова пресс-служба «Рубина».
Евгений выступал за «Динамо» с января 2018 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.
Список летних трансферов клубов РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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