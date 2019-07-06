«Ньюкасл» потребует у «МЮ» более £ 50 млн за Лонгстаффа
Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится сделать предложение о покупке центрального полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Шона Лонгстаффа, сообщает Sky Sports.
Лонгстафф привлёк внимание главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера в прошлом сезоне, когда пробился в первую команду «Ньюкасла». 21-летний игрок принял участие в 13 матчах, 9 из которых пришлись на английскую Премьер-лигу. В марте хавбек получил травму связок колена и выбыл до конца кампании.
По информации издания, «Ньюкасл» не планирует спешить с продажей Шона. Боссы «сорок» потребуют у «Манчестер Юнайтед» более £ 50 млн (примерно € 55,7 млн) за своего футболиста.
В прошлом декабре Лонгстафф подписал новый контракт с «Ньюкаслом», рассчитанный до 30 июня 2022 года.
Райола: все в «Манчестер Юнайтед» знают, чего хочет Погба
- 6 июля 2019
-
01:40
-
01:11
-
00:56
-
00:49
-
00:38
-
00:19
- 5 июля 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:32
-
23:16
-
22:55
-
22:48
-
22:41
-
22:33
-
22:32
-
22:04
-
22:03
-
21:48
-
21:41
-
21:31
-
21:28
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
20:32
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:27
-
19:23
-
19:18
-
19:02
Партнерский контент