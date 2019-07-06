«Ньюкасл» потребует у «МЮ» более £ 50 млн за Лонгстаффа

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится сделать предложение о покупке центрального полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Шона Лонгстаффа, сообщает Sky Sports.

Лонгстафф привлёк внимание главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера в прошлом сезоне, когда пробился в первую команду «Ньюкасла». 21-летний игрок принял участие в 13 матчах, 9 из которых пришлись на английскую Премьер-лигу. В марте хавбек получил травму связок колена и выбыл до конца кампании.

По информации издания, «Ньюкасл» не планирует спешить с продажей Шона. Боссы «сорок» потребуют у «Манчестер Юнайтед» более £ 50 млн (примерно € 55,7 млн) за своего футболиста.

В прошлом декабре Лонгстафф подписал новый контракт с «Ньюкаслом», рассчитанный до 30 июня 2022 года.