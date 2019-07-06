Источник: Боккетти расторг договор со «Спартаком» и продолжит карьеру в «Вероне»

Центральный защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти расторг контракт с клубом. 32-летний итальянец продолжит карьеру в «Вероне», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ожидается, что Боккетти подпишет с «Вероной» двухлетнее соглашение с опцией продления на один сезон.

Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах.

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет договор со «Спартаком» и покинет команду вслед за левым защитником Дмитрием Комбаровым и центральным хавбеком Денисом Глушаковым. «Чемпионат» сообщал также, что итальянец может перейти в «Ростов».