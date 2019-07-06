Игнатьев: ЦСКА дважды обыгрывал «Реал»! Чем «Локомотив» хуже?

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от игры команды в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.
«Надеюсь, в следующем сезоне «Локомотив» выступит в Лиге чемпионов лучше, чем в минувшем. Вон ЦСКА дважды обыграл «Реал»! Чем мы хуже? В прошлом году получили колоссальный опыт. На себе почувствовали, что Лига — это совершенно другой уровень», — приводит слова Игнатьева «Спорт-экспресс».
Напомним, в минувшей кампании ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл «Реал» в Москве со счётом 1:0, после чего в Мадриде разгромил «сливочных» с разницей в три мяча — 3:0. Несмотря на это, «армейцы» финишировали на последнем, четвёртом месте в таблице группы G. «Локомотив» завершил выступление в Лиге чемпионов на последнем месте в группе D.
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