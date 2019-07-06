«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за Лукаку

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку также заинтересованы такие клубы, как «Интер» и «Наполи». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста является миланский клуб, сделавший его одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно. «Интер» хочет арендовать Лукаку на два года за € 10 млн с обязательной опцией выкупа за € 60 млн.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с 26-летним игроком национальной команды Бельгии за £ 75 млн (около € 84 млн).

В прошлом сезоне 26-летний Лукаку принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил 12 голов. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.