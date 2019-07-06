Черчесов: матч за Суперкубок вызывает у меня большой интерес

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Мне как главному тренеру сборной России хочется, чтобы в обойме нашей национальной команды было побольше достойных кандидатов, среди которых можно выбирать сильнейших на тот или иной сбор или матч. Наш тренерский штаб исходит из того, кто пофамильно лучше готов на данный момент, а не из того, кто в какой команде играет. Безусловно, матч за Суперкубок, в котором сойдутся два представителя России в Лиге чемпионов, вызывает у меня большой интерес. Впрочем, как и у всех любителей России в целом, наверное. Так что можно только поздравить нас всех с тем, что российский футбол открывает новый сезон. А сезон этот обещает быть очень интересным и завершится, хочется верить, участием нашей сборной в Евро-2020. Болейте за нас, а мы постараемся вас не разочаровать!» — приводит слова Черчесова «Петербургский дневник».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 июля, в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, начало — в 19:00 мск.