«МЮ» может получить за Погба € 80 млн от «Реала», а также Иско или Бэйла
Испанский «Реал» не оставляет попыток заполучить хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Metro.
По данным источника, руководство мадридского клуба предложил за игрока € 80 млн и игрока на выбор — Иско или Гарета Бэйла. Однако «красные дьяволы» не заинтересованы в трансферной сделке и хотят сохранить футболиста. Вместе с тем агент 26-летнего француза Мино Райола неоднократно заявлял, что ищет для полузащитника новую команду.
Ранее сообщалось, что Погба изъявил желание вернуться в туринский «Ювентус», откуда он перебрался в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории футбола. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.
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