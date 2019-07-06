Игрок сборной Японии Накадзима перешёл в «Порту»

Полузащитник катарского клуба «Аль-Духайле» и сборной Японии Сёя Накадзима стал игроком «Порту», сообщает официальный сайт португальского клуба.
Соглашение с 24-летним футболистом подписано до 2024 года. Японский хавбек уже выступал чемпионате Португалии за «Портимоненсе» до февраля 2019 года, после чего перебрался в Катар.
В минувшем сезоне Накадзима провёл 27 матчей в турнирах на клубном уровне, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. В качестве игрока национальной команды Японии Сёя принял участие в Кубке Америки-2019, где отметился одним забитым мячом в трёх матчах группового этапа.
Напомним, что на чемпионате Южной Америки сборная Япония набрала два очка в группе С и уступила в борьбе за место в четвертьфинале турнира команде Парагвая по дополнительным показателям.
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