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Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для Бразилии

Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для Бразилии
Футбол / Южная Америка 0

Хавбек бразильской сборной Каземиро в преддверии финального матча Кубка Америки-2019 с национальной командой Перу прокомментировал отсутствие Неймара, который пропускает турнир из-за травмы, полученной в товарищеской игре с Катаром.

«Неймар — лучший бразильский игрок. Если с ним все в порядке, то остановить его практически невозможно. Но, конечно, у Бразилии есть и другие великие игроки. У нас отличные футболисты. Если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для нас. Но его нет в составе, и мы должны справиться и без него», — приводит слова Каземиро Globo Esporte.

Обыграв Аргентину со счётом 2:0, национальная команда Бразилии сыграет финальный матч Кубка Америки — 2019 со сборной Перу на знаменитом стадионе «Маракана» 7 июля (начало — в 23:00 мск).

Аргентина сыграет матч за третье место 6 июля (начало — в 22:00 мск).

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