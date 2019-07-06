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«Лестер» может заплатить за Тилеманса £ 40 млн

«Лестер» может заплатить за Тилеманса £ 40 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманса, арендованный «Лестер Сити» во второй части минувшего сезона, станет полноправным игроком английской команды, сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своём "твиттере".

По его информации источника, британский клуб собирается заплатить за 22-летнего бельгийца около £ 40 млн, что сделает Тилеманса самым дорогим игроком в истории клуба.

В прошедшем сезоне бельгийский футболист провёл принял участие за «Лестер» в 13 матчах, где отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В первой части сезона-2018/19 Тилеманс провёл за «Монако» 30 матчей и забил пять голов.

Ранее издание Independent сообщало, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитника «Лестера» в качестве замены Поля Погба, который может покинуть манкунианцев в летнее трансферное окно.

«МЮ» может получить за Погба € 80 млн от «Реала», а также Иско или Бэйла
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