«Лестер» может заплатить за Тилеманса £ 40 млн

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманса, арендованный «Лестер Сити» во второй части минувшего сезона, станет полноправным игроком английской команды, сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своём "твиттере".
По его информации источника, британский клуб собирается заплатить за 22-летнего бельгийца около £ 40 млн, что сделает Тилеманса самым дорогим игроком в истории клуба.
В прошедшем сезоне бельгийский футболист провёл принял участие за «Лестер» в 13 матчах, где отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В первой части сезона-2018/19 Тилеманс провёл за «Монако» 30 матчей и забил пять голов.
Ранее издание Independent сообщало, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитника «Лестера» в качестве замены Поля Погба, который может покинуть манкунианцев в летнее трансферное окно.
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