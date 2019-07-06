«Уфа» объявила о переходе экс-защитника «Спартака»

«Уфа» объявила о переходе бывшего защитника московского «Спартака» Тургая Мохбалиева. 19-летний футболист подписал с уфимским клубом долгосрочный контракт.
«ФК «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса!» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».
Фото доступно на странице «Уфы» в «Твиттере».
Мохбалиев выступал за молодёжную команду московского «Спартака» на протяжении последних 6 лет. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах за молодёжную команду красно-белых, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В конце июня игрок объявил об уходе из «Спартака».
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).
- 6 июля 2019
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