«Уфа» объявила о переходе экс-защитника «Спартака»

«Уфа» объявила о переходе бывшего защитника московского «Спартака» Тургая Мохбалиева. 19-летний футболист подписал с уфимским клубом долгосрочный контракт.



«ФК «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса!» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

Фото доступно на странице «Уфы» в «Твиттере».

Мохбалиев выступал за молодёжную команду московского «Спартака» на протяжении последних 6 лет. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах за молодёжную команду красно-белых, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В конце июня игрок объявил об уходе из «Спартака».



В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).