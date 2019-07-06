Бывший игрок «Реала» Сезар возглавил донецкий «Олимпик»

Бывший игрок мадридского «Реала» Жулио Сезар стал главным тренером «Олимпика», сообщается на официальном сайте донецкого клуба.
Соглашение 41-летнего Сезара с донецким «Олимпиком» рассчитано на 2,5 года. Ассистентами наставника станут испанский специалист Хавьер Луруэно Лобо и Кирилл Куренко, который ранее возглавлял «Минай».
«Я здесь, чтобы задать новый вектор в развитии клуба. Мне очень нравится этот проект, и я вижу возможность роста. Для себя — как тренера, для команды — в контексте улучшения качества игры и решения задач, которые возлагает на меня руководство «Олимпика». Рад находиться здесь. У меня остались хорошие впечатления от Украины еще с тех времен, когда приезжал сюда в составе «Аустрии» играть с донецким «Шахтёром» в Кубке УЕФА», — отметил Сезар.
Сезар выступал в составе «Вальядолида», «Реала», «Милана», «Реала Сосьедад», «Бенфики», «Олимпиакоса» и других команд.
- 6 июля 2019
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