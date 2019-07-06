«Наполи» готов предложить Икарди контракт с окладом € 10 млн в год

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб готов предложить 26-летнему нападающему «нерадзурри» контракт с годовым окладом € 10 млн, что полностью устраивает игрока. За аргентинца «Наполи» предложит € 60 млн.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В минувшем сезоне 26-летний форвард провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами. Контракт Мауро с нерадзурри рассчитан до лета 2021 года.

На нападающего также претендует «Ювентус». Однако «старая синьора» готова предложить футболисту менее выгодный контракт — с зарплатой € 8 млн в год.