Маркиньос: с Аргентиной играл с диареей, было очень сложно

Защитник сборной Бразилии Маркиньос признался, что в полуфинальном матче Кубка Америки с Аргентиной он вышел на поле, имея проблемы со здоровьем.
«Это было нелегко. Лионель Месси играл с вдохновением той ночью. Но не только он, но и вся команда Аргентины в целом провела отличную игру. В день игры я подхватил вирус и провёл весь день в отеле. Это было очень сложно. Я страдал от диареи и рвоты, но мне всё-таки удалось немного сыграть в матче. Однако, когда мне стало хуже, продолжать игру стало сложно», — приводит слова Маркиньоса Fox Sports Asia.
Маркиньос вышел в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Аргентиной. На 64-й минуте вместо него на поле появился Жоао Миранда. Матч завершился победой бразильцев со счётом 2:0. В финале турнира хозяева сыграют с Перу.
- 6 июля 2019
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