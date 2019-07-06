«Витесс» Слуцкого продлил аренду хавбека «Челси»
«Витесс» на официальном сайте клуба объявил о заключении нового арендного соглашения с полузащитником «Челси» Шарли Мусондой. Контракт 22-летнего футболиста с голландским клубом рассчитан до лета 2020 года.
Напомним, Мусонда перешёл в «Витесс» на правах аренды в 2018 году, однако получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден пропустить большую часть минувшего сезона. Также полузащитник играл в составе юношеских сборных Бельгии. Мусонда является игроком лондонского «Челси» с 2015 года, а ранее выступал за молодёжную команду клуба.
В минувшем сезоне «Витесс» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Напомним, главным тренером голландского клуба является российский специалист Леонид Слуцкий.
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- 6 июля 2019
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