Рапино: финал женского ЧМ-2019 и Кубка Америки в один день — это нелепо

Игрок женской сборной США Меган Рапино раскритиковала ФИФА за решение назначить два финала мужских футбольных турниров в один день с финальной игрой женского чемпионата мира 2019 года.



«Честно говоря, это нелепо и печально. Не очень понимаю, почему существует такое сопротивление, касающееся равенства женщин в спорте. Думаю, всем очевидно, что к женщинам в спорте не относятся с той же заботой и не финансируют женский спорт так же, как мужской», — приводит слова Рапино CBS News.



Напомним, финал женского чемпионата мира — 2019 США — Нидерланды состоится завтра, 7 июля, на стадионе «Стад де Люмьер». Также в этот день пройдут финальные встречи Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.



Сегодня, 6 июля, сборные Англии и Швеции примут участие в матче за 3-е место на женском чемпионате мира 2019 года. Встреча состоится в 18:00 мск.

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